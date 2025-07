Mironis vadīja Krievijas Satiksmes ministrijas apspriedes? Romāna Starovoita pašnāvībā daudz jautājumu

Jāpiebilst, ka Starovoits nav pirmais Putina ministrs, kurš miris mīklainos apstākļos. 2021. gada 8. septembrī ūdenskritumā nositās bijušais Putina miesassargs, vēlāk Kaļiņingradas apgabala gubernators un ārkārtas situāciju ministrs Jevgēņijs Ziničevs. Arī toreiz jau no pirmā mirkļa no atskanēja visdažādākās versijas par notikušo. Vispirms oficiāli paziņoja, ka viņš mācību laikā Noriļskā gāja bojā, glābjot režisoru Aleksandru Meļņiku, kurš it kā paslīdējis un nokritis no klints, bet ministrs lēcis ūdenī, lai viņu glābtu un nositās uz akmeņiem. Par to stāstīja Krievijas propagandas impērijas vadītāja Margarita Simonjana. Drīzumā gan parādījās ziņas, ka Ziničevs un Meļņiks nebūt negāja bojā Noriļskā, bet apmeklējot kādu ūdenskritumu 120 kilometru attālumā no Noriļskas un nevis ministrs glāba režisoru, bet tieši otrādi — Ziničevs paslīdējis, pārāk tuvu pieejot ūdenskrituma malai. Kā vēstīja “Novaja gazeta”, abi vīrieši nokrituši no apmēram 7-8 stāvu augstuma. Toreiz Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs visas oficiālajai versijai neatbilstošās ziņas nosauca par “zaimojošām”.