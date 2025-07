Neskatoties uz to, ka F-35 nav paredzētas kodolieroču misijas Igaunijā, Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs to nosauca par "tūlītēju draudu", formulējot izvietošanu kā neapdomīgu eskalāciju. Šo naratīvu pastiprina Krievijas mediji, kas NATO attēlo kā agresoru, neskatoties uz to, ka tās kodolspēki jau ir izvietoti straujā, pārsteidzošā attālumā no NATO robežas, 15 līdz 20 minūtes.