Izraēlas ārlietu ministrs: dodot triecienus Irānai, veicinām arī Eiropas drošību

Attiecībā uz ieilgušo karu Gazā un tam sekojošo kritikas pieaugumu Rietumeiropā, Sārs atzina, ka Rietumu mediji Izraēlai rada zināmus izaicinājumus. "Šos izaicinājumus vairo emocionālais faktors, redzot skarbos attēlus no Gazas. Bet karš pats par sevi ir skarbs. Un galvenais jautājums ne vienmēr tiek uzdots - kurš tad par to ir atbildīgs? Ne tikai jautājums par to, kurš uzsāka šo karu, jo visi visdrīzāk zina, ka šo karu ar 7.oktobra uzbrukumiem uzsāka "Hamas". Tomēr nez vai visi zina, ka viņi joprojām nav atbrīvojuši šajā uzbrukumā sagrābtos Izraēlas ķīlniekus," izteicās Sārs.