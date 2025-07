Šogad Vācijā strauji samazinājies patvēruma pieprasījumu skaits

Lielākā daļa pieteikumu iesniedzēju ir no Venecuēlas (48 413), Afganistānas (41 127) un Sīrijas (23 307). Vairums venecuēliešu devušies uz Spāniju, savukārt afgāņi un sīrieši joprojām devuši priekšroku Vācijai. Saskaņā ar ES Patvēruma pārvaldes (EUAA) datiem Vācijā vairāk nekā puse patvēruma pieprasītāju ir no trim valstīm - Afganistānas (22%), Sīrijas (20%) un Turcijas (11%). Piektajā vietā ir patvēruma meklētāji no Krievijas, kuru īpatsvars ir 3,1 procents.