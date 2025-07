Astronomi tikuši pie pasaulē jaudīgākās fotokameras

Nākamos desmit gadus kamera bildēs Dienvidu puslodes debesjumu ik 40 sekundes astoņas līdz 12 stundas katru nakti. Datu plūsmai pētījuma “Legacy Survey of Space and Time” laikā sekos simtiem zinātnieku visā pasaulē. Pats svarīgākais – katru reizi pamanot kādā apgabalā izmaiņas, teleskops par to ziņos. Tas ir būtiski, lai pamanītu potenciāli bīstamu asteroīdu vai komētu. “Tas ir revolucionārs sasniegums. Mums būs vislielākais datu apjoms par mūsu galaktiku, kāds jebkad mums bijis,” saka britu profesore Elisa Disona no Daremas universitātes.