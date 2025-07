Dezinformācijas apkarotājs Markuss Kolga: Kremļa propaganda latviešus Kanādā attēlo kā nacistus jau 70 gadus

Pašas Kanādas un mūsu drošības interesēs ir tas, lai šeit būtu spēcīga mūsu klātbūtne. Jo mēs esam no Krievijas dzirdējuši visdažādākos draudus, arī attiecībā uz Arktiku. Krievija nav nemaz tik tālu no Kanādas. Daudzi kanādieši to vēl nezina, bet Krievija ir pieteikusi savas tiesības uz visiem resursiem zem Arktikas jūras līdz pat Kanādas ekskluzīvajai ekonomiskajai zonai. Tas ir ļoti skaidrs apdraudējums. Arktikā notiek plaša bruņošanās. Tātad, ja mēs spējam atturēt Krieviju šeit, tātad varam palīdzēt atturēt to arī citur, arī pie pašas Kanādas robežām.