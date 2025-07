Trampa lēmums apdraud 14 miljonus dzīvību līdz 2030. gadam, liecina pētījums

Izanalizējot datus no 133 valstīm, pētnieki secinājuši, ka USAID finansējums laikā no 2001. līdz 2021. gadam ir novērsis 91 miljonu nāves gadījumu attīstības valstīs. Modeļi parāda, ka finansējuma samazinājums par 83% – kā to paziņoja ASV valdība šī gada sākumā – līdz 2030. gadam var novest pie vairāk nekā 14 miljoniem izvairāmu nāvju. No tiem vairāk nekā 4,5 miljoni būtu bērni līdz piecu gadu vecumam – apmēram 700 000 bērnu gadā.