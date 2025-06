Vācijā dzīvojošo bēgļu skaits pērn sasniedzis 3,3 miljonus, tie ir galvenokārt jauni cilvēki no Tuvajiem Austrumiem

AsylSaskaņā ar statistikas datiem bēgļu vidējais vecums ir nepilni 32 gadi, un vidēji Vācijā tie dzīvo 6,5 gadus. Kamēr ukraiņu vidējais vecums ir 35 gadi, sīriešu un afgāņu vidējais vecums ir attiecīgi 28 un 27 gadi.um seekers and refugees were seen at the Ter Apel registration center, where most migrants arriving in the Netherlands report first to the Immigration and Naturalization Service (IND). Located next to the COA reception center, the facility is the initial point for processing asylum applications before individuals are transferred to central reception locations (COL) for accommodation.Pictured: gv,general viewRef: BLU_S7967662 091024 NON-EXCLUSIVEPicture by: RUT / SplashNews.comSplash News and PicturesUSA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009eamteam@shutterstock.comWorld Rights, No France Rights, No Netherlands Rights, No Germany Rights Vida Press