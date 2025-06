Šajās valstīs emigranti nodzīvo visilgāko mūžu...

Uzņēmums pētīja paredzamo dzīves ilgumu pēc 60 gadu vecuma dažādās pasaules valstīs. Tā pārstāvji skaidro: “Mēs koncentrējāmies uz dzīves ilgumu, sākot no 60 gadu vecuma, nevis no dzimšanas, lai ņemtu vērā pašreizējo veselības stāvokli gados vecākiem cilvēkiem, nevis lai prognozētu to nākotnē. Mūsu mērķis bija parādīt, kur iespējams nodzīvot veselīgāku dzīvi vecumdienās ārzemēs.”