Izraēla: karš ar Irānu bijis postošākais valsts vēsturē

Turklāt Irānas raķetes bija diezgan spēcīgas. Daudzām no tām bija vismaz 500 kilogramus smagas kaujas galviņas, un tās saturēja fragmentācijas kaujas galviņas. Saskaņā ar Izraēlas datiem pirms konflikta sākuma Irānai bija 2000 līdz 2500 šādu raķešu, un aptuveni puse no tām tikusi saglabāta. Izraēlā iznīcināto objektu vidū ir viens no valsts lielākajiem zinātniskajiem centriem, lielākā naftas pārstrādes rūpnīca Haifā un slimnīca Izraēlas dienvidos.