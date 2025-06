Kijivā arestēts ASV pedofils, kurš 30 gadus bēguļoja no policijas

Saskaņā ar ASV tiesībaizsardzības iestāžu sniegto informāciju aizdomās turētais strādāja par pirmsskolas direktoru Pimas apgabalā, Arizonā, un laikā no 1984. līdz 1991. gadam pastrādāja virkni seksuālu noziegumu pret četriem mazgadīgiem bērniem vecumā no 4 līdz 9 gadiem. Pirms Arizonas Augstākās tiesas sprieduma pasludināšanas viņš, kā ziņots, aizbēga no ASV un vairāk nekā 30 gadus bēguļoja.