NATO sola palīdzēt dalībvalstīm ārējās agresijas gadījumā un palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no IKP

Visi 32 sabiedrotie samita deklarācijā arī apņēmušies līdz 2035.gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no IKP, kā to pieprasījis ASV prezidents Donalds Tramps. Līdz šim NATO dalībvalstis bija apņēmušās aizsardzībai atvēlēt vismaz 2% no IKP, par ko vienošanās tika panākta vēl 2014.gadā Velsā, reaģējot uz Krievijas sākotnējo iebrukumu Ukrainā.