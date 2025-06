Vēl 15 Latvijas valstspiederīgie plāno evakuēties no Izraēlas

Pašlaik no Izraēlas var izceļot pa sauszemi uz Jordāniju caur "The Yitzhak Rabin/Wadi Araba" robežpunktu, kurš strādā no plkst.8 līdz 20, kā arī caur "Jordan River/Sheikh Hussein" robežpunktu, kurš ir atvērts no plkst.8 līdz 16. Vienlaikus ceļotājiem īslaicīgi slēgts "Allenby Bridge/King Hussein" robežpunkts. Vīzu var saņemt uz robežas.