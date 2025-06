Slovākijas premjers rosina valsti izstāties no NATO

NATO ģenerālsekretārs Marks Rute jau nedēļām ilgi ierosina alianses dalībvalstīm palielināt savus tēriņus aizsardzībai, kā to prasījis arī ASV prezidents Donalds Tramps. Viņa priekšlikums paredz, ka NATO valstīm līdz 2032. gadam vismaz 3,5% no to gada ekonomiskās kopprodukta būtu jāvelta aizsardzības izdevumiem un 1,5% no IKP — ar aizsardzību saistītajai infrastruktūrai.