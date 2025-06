Izplatīts radiācijas brīdinājums: Izraēla draud iznīcināt vairāk nekā 10 kodolobjektus Irānā

Natanzas objekts, kas atrodas aptuveni 220 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Teherānas, ir aizsargāts ar pretgaisa aizsardzības baterijām, žogiem un Irānas militārās Revolucionārās gvardes uzraudzību. Pazemes daļā atrodas lielākā daļa Natanzas kodolbagātināšanas infrastruktūras, tostarp ap 10 000 centrifūgu, kas bagātina urānu līdz 5% līmenim, un tā ir izbūvēta dziļi zem zemes, lai pasargātu to no gaisa triecieniem.