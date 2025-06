EK plāno līdz 2027. gadam pilnībā aizliegt Krievijas gāzes importu ES

EK pirmdien paziņoja, ka 2024. gadā gāzes piegādes no Krievijas veidoja nepilnus 19% no visa importa. "Tāpēc nepieciešama saskaņotāka rīcība, jo ES pārmērīga atkarība no Krievijas energoresursu importa apdraud drošību," teikts EK paziņojumā.