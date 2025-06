Sautportas slepkava varētu tikt pārvietots uz ērtu slimnīcu, kas izmaksātu nodokļu maksātājiem 325 000 mārciņu gadā

Tiek ziņots, ka Rudakubana varētu tikt pārvietots no cietuma kameras uz "ērtu" slimnīcu. Viņš ir izgājis izvērtēšanu pie terapeitiem, lai noteiktu, vai viņš atzīstams par nepieskaitāmu. Ja tiks noteikts, ka Rudakubanam ir nepieciešama ārstēšana garīgās veselības iestādē, viņš varētu tikt pārvietots no A kategorijas cietuma uz vienu no tuvumā esošajām slimnīcām.