Attiecības ar Īlonu Masku "kļuva mazliet dīvainas" dēļ sīkiem niekiem, apgalvo Tramps

Pēc Maska atvainošanās 11. jūnijā Tramps savu nostāju mainīja "Es domāju, ka tas bija ļoti laipni no viņa puses," trešdien īsā intervijā laikrakstam "New York Post" pauda Donalds Tramps. Bet Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita apstiprināja, ka "prezidents ir redzējis Īlona izplatīto paziņojumu, un ir par to pateicīgs".