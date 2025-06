Satraucoši atklājumi Madelēnas Makkenas meklēšanā: atrasts ierocis un kauli

Vācijas un Portugāles policijas ir noslēgušas meklējumus lauku apvidos netālu no kūrorta, no kura tolaik trīs gadus vecā Madelēna pazuda bezvēsts. Izmeklēšanas gaitā netālu no aizdomās turamā Madelēnas lietā, Kristiāna Brīknera vecās mājas, tika atrasts ierocis, kā arī "apģērbs un kauli".