Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols: "Mēs neesam guvuši nekādus pierādījumus, ka Krievija vēlas pārtraukt karu"

Attiecībā uz speciālajām operācijām - tās arī tāpēc sauc par "speciālajām", jo tikai ļoti ierobežots cilvēku loks zina, kā tās tiek īstenotas. Pilna atbildība ir to cilvēku rokās, kuri šīs operācijas plāno, - gan tas, kā to darīt, gan tas, kas ir to galvenais mērķis. Kā jau teicu mūsu sarunas sākumā, mēs mērķējam uz Krievijas militāro industriju, uz militāriem objektiem, kas pastāvīgi nogalina Ukrainas iedzīvotājus. Mēs nemērķējam uz iedzīvotājiem. Tas nav nekāds terorakts. Pati Krievijas okupācija Ukrainas teritorijā ir terorakts. Tā ir terorvalsts, kas dara to, ko dara. Viņi nogalina ukraiņus, viņi izvaro, nolaupa cilvēkus, cenšas mums uzspiest savus noteikumus. Mēs atbildam ar gudrākiem risinājumiem, ar mazākiem resursiem, ar vienkāršākām tehnoloģijām, bet trāpām viņu teritorijā, no kuras, savukārt, viņi pret mums izmanto ballistiskās raķetes, stratēģisko aviāciju, visdažādākos ieročus. Tas nozīmē, ka mēs esam pietiekami gudri, lai precīzi trāpītu savos mērķos. Tāpēc nav svarīgi, kā Krievija šo operāciju nosauc vai ko viņi prasa no amerikāņiem vai britiem, tas viss ir bezjēdzīgi.