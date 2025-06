Striptīzs un cits uzvārds: Grētas Tūnbergas jaunākās māsas pavisam atšķirīgā dzīve

Šobrīd 19 gadus vecā Beāte jeb Queen B, kā pati sevi dēvē, uzstājas dzimtajā Zviedrijā, izpildot popmūziku, un aktīvi vada soctīklus. Viņa bieži pozē vaļējos tērpos un neviennozīmīgās pozās, ko iedvesmojušas striptīza nodarbības, bet viņas vokāls liek skatītājiem "kliegt" un pat "aizspiest ausis". Pati Beāte saka, ka viņas balss ir "radīta no sāpēm", bet kritika no apkārtējo puses ir dabiska: "Man vienalga, vai cilvēki mīl manu daiļradi vai ienīst to, galvenais, lai lieku viņiem kaut ko just. Tā arī ir mākslinieka būtība."