Īlona Maska tēvs ierodas Maskavā un slavē Putinu: "Viņš ir stabils, patīkams cilvēks"

Saskaņā ar britu laikraksta “The Times” pirmdien rakstīto Īlona Maska tēvs Maskavā piedalījās pasākumā “Nākotnes forums 2050” (The Forum of the Future 2050), kas norisinājās pirmdien un otrdien, kopā ar augsta profila ASV sazvērestību teorētiķi Aleksu Džounsu (Alex Jones) un Lielbritānijas Strādnieku partijas līderi Džordžu Geloveju (George Galloway).