Karte atklāj Krievijas ambīcijas, kas varētu pārkāpt Trampa sarkano līniju

Vašingtonas domnīcas "The Institute for the Study of War" (ISW) publiskotā karte, ko prezentējis Ukrainas pārstāvis, liecina, ka Krievija vēlas ieņemt vēl apmēram 220 000 kvadrātkilometru, kopumā kontrolējot aptuveni 334 000 km jeb vairāk nekā pusi no Ukrainas teritorijas.