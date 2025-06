Eksperti nosaukuši labāko picēriju Eiropā; un tā neatrodas Itālijā!

Tomēr svaigais reitings no kulinārijas gida "50 Top Pizza" secinājis, ka labāko picu kontinentā pasniedz pat ne Itālijā, bet gan... Lielbritānijā. Tieši itālieša Mikeles Paskarellas atklāto Londonas picēriju "Napoli on the Road" eksperti atzina par labāko Eiropā, turklāt otro gadu pēc kārtas. Otrā vieta tika "Baldoria" picērijai Spānijas galvaspilsētā Madridē, bet trešo vietu sadalīja "Via Toledo" iestādes Vīnē (Austrija) un "Sartoria Panatieri" Barselonā (Spānija).