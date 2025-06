Kāpēc Putins ir pārliecināts, ka viņš uzvarēs "kolektīvos Rietumus"

Trampa administrācijas simts dienu ilgie mēģinājumi panākt pamieru starp Krieviju un Ukrainu parādīja, ka tās plāns neņem vērā ne vēsturiskos kara cēloņus, ne reālo situāciju. Līdz ar to viņš nav spējīgs novest pie noturīgas konflikta atrisināšanas, neatkarīgi no iespējamām taktiskām atrunām no Putina puses. Viņa režīma pamatmērķis ir saglabāt varu un turpināt impērisko politiku.