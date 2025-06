Harkivā zemes klēpī guldīts Latvijas brīvprātīgais karavīrs

Atvadīšanās no Ņikitas notika Harkivas krematorijā, un bērnu ceremonijā bija ieradušies viņa biedri no Ukrainas Bruņoto spēku 3. atsevišķās uzbrukuma brigādes. Brigādes komandiera vietnieks Ihors Mihailenko sacīja, ka "ja Sļadzevskis kaut kam pievērsās, tad darīja to ar simtprocentīgu atdevi, un pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma sākuma viņš pilnībā pievērsās Ukrainas aizstāvībai".