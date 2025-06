Krievijā samazina "ēsmu" lielgabalgaļas pievilināšanai, kaimiņus slepkavot kārotājiem maksās mazāk

Aprīlī analoģiski lēmumi pieņemti Jamalas Ņencu autonomajā apvidū, kur atlīdzība samazināta no 3,1 līdz 1,9 miljoniem rubļu (no 35 000 eiro līdz 21 000 eiro), Belgorodas apgabalā - no trim miljoniem rubļu līdz 800 000 (no 33 000 eiro līdz 8900 eiro) un Ņižņijnovgorodas apgabalā - no trim līdz pusotram miljonam rubļu.