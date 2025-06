Igaunijā strauji izplatās divas dzīvībai bīstamas slimības

Difterija ir bakteriāla infekcija, kuras ierosinātājs ir baktēriju celmi Corynebacterium diphtheriae, C. ulcerans un retāk C. pseudotuberculosis. Šīs baktērijas izstrādā īpašus olbaltumvielu savienojumus - eksotoksīnus, kas ir indīgi cilvēka organismam un spēj izraisīt audu bojājumus pat ļoti mazos daudzumos. Toksīni var skart noteiktus šūnu tipus un orgānus, izraisot daudzas komplikācijas. Atkarībā no vakcinācijas līmeņa dažādās valstīs difterijas letalitāte var sasniegt pat 25 procentus, proti, mirst katrs ceturtais saslimušais. Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka pat nevakcinēto cilvēku vidū, kas saņēmuši ārstēšanu, mirstība ir 5 līdz 10 procenti, tāpēc šī infekcija tiek uzskatīta par dzīvībai ārkārtīgi bīstamu, vēsta "Postimees.ee".