Specoperācija "Zirnekļtīkls": Krievijā pratina šoferus, no kuru kravas auto palaisti ukraiņu droni

Arī viņa uzdevums bijis nogādāt karkasa mājas uz Irkutskas apgabalu. Brīdī, kad autovadītājs piestājis pie kafejnīcas "Teremok" Irkutskas apgabala Sibīrijas Usoļjē, no transportlīdzekļa sākuši lidot droni. To kravas auto vadītāji, no kuriem tika palaisti droni Rjazaņas un Ivanovas apgabalos, teikuši to pašu.