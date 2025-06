Eiropā ir tikai trīs valstis, kas ir mazāk apdzīvotas nekā Latvija

No 2003. līdz 2023. gadam vidējais iedzīvotāju blīvums ES pieauga no 105 līdz 109 cilvēkiem uz kvadrātkilometru. Šajā periodā izaugsme bija vērojama 19 ES dalībvalstīs. Lielākais pieaugums konstatēts Maltā (no 1 263 līdz 1 766 cilvēkiem uz kvadrātkilometru) un Luksemburgā (no 175 līdz 258). Ievērojamākais samazinājums notika Rumānijā (no 95 uz 81) un Bulgārijā (no 70 uz 59).