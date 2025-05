Tramps brīdina Apple un citus: ja viņi vēlas pārdot Amerikā, es gribu, lai arī prece tiek ražota Amerikā

Tramps sacīja, ka, tā kā lielākā daļa darba tiek veikta datorizēti, viņam ir pārliecība, ka cenas amerikāņu patērētājiem būtiski necelsies. Viņš sacīja: “Tagad viss ir tik datorizēts. Šīs rūpnīcas ir pārsteidzošas, ja tās paskatās, bet viņi to var paveikt. Apple iegulda 500 miljardus dolāru. Arī mikroshēmu kompānijas nāk ar 500 miljardiem, 200 miljardiem, 250 miljardiem dolāru. Bet mēs runājam par iPhone. Un, ja viņi vēlas to pārdot Amerikā, es gribu, lai tas tiek ražots ASV. Viņi to spēj izdarīt.”