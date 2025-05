Trampa muitas draudi izraisījuši akciju kritumu pasaules tirgos

Jau vēstīts, ka ASV prezidents Donalds Tramps piektdien draudēja ar 50% muitas tarifu importam no Eiropas Savienības (ES) no 1.jūnija. Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social" ierakstījis, ka tirdzniecības sarunas ar ES "nekur nevirzās", piebilstot, ka iesaka "noteikt Eiropas Savienībai tiešu 50% tarifu, sākot no 2025.gada 1.jūnija".