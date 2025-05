VIDEO: Francijas dienvidaustrumos izcēlušies bīstami plūdi; ir bojāgājušie

Francijas dienvidrietumos dienu iepriekš krusa un stipras lietusgāzes appludināja mājas un bojāja dzelzceļa sliedes, kā rezultātā tika evakuēti vairāk nekā 500 pasažieri no ātrgaitas vilciena "TGV", kas naktī bija spiests apstāties uz sliedēm netālu no Tonneinas pilsētas. "Mēs knapi izvairījāmies no katastrofas, jo sliedes bija atsegtas," paziņoja Tonneinas mērs Dante Rinaudo. Tikmēr Francijas dzelzceļa operatora "SNCF" pārstāvis paziņoja, ka satiksme starp Ažānu un Marmandi tiks apturēta uz vairākām dienām, ietekmējot vilciena maršrutus starp Bordo un Tulūzu.