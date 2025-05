Tramps paziņojis Zelenskim, lai viņš pats vienojas ar Putinu par kara izbeigšanu

To viņš paziņoja Eiropas kolēģiem pēc telefonsarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu 19. maijā, pavēstīja informēti avoti laikrakstam "The New York Times" (NYT). Pēc viņu teiktā, Tramps arī atteicies no "paša draudiem" pievienoties jaunajām Eiropas sankcijām pret Krieviju. Eiropas ierēdņi norādīja, ka viņiem nevajadzētu gaidīt, ka Vašingtona tuvākajā laikā pieņems lēmumu ieviest jaunus ierobežojumus pret Maskavu. Šāda pieeja liecina ne tikai par ASV spiediena pārtraukšanu uz Krieviju, bet arī par dziļu šķelšanos NATO iekšienē — tieši to visu šo laiku centās panākt Putins, norāda NYT.