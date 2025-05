Krievu karavīri uz tilta Kurskas apgabalā nofilmē, kā pār viņu galvām "nolīst" Ukrainas artilērija

Dramatisks video, kas otrdien izplatījās soctīlos, šķiet, attēlo brīdi, kad daži Krievijas karavīri tika uzspridzināti precīzā Ukrainas triecienā. Šķiet, ka krievi vāca aprīkojumu no sabojātiem transportlīdzekļiem, kas bija iesprostoti uz smagi bojāta tilta netālu no Zvannojes, 24 km attālumā no pierobežas ciemata Tetkino, Kurskas apgabalā.