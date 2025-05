Pentagonā brīdina par risku saistībā ar Krieviju un karu Ukrainā

Pēc ģenerāļa teiktā, Krievija, tāpat kā Ķīna, kā arī Ziemeļkoreja un Irāna, tiecas izvairīties no tiešas sadursmes ar ASV, taču "Rietumu pagrimuma uztvere veicina arvien lielāku gatavību izaicināt Savienotās Valstis pasaules arēnā un palielina risku, ka krīzes apstākļos radīsies problēmas". Ģenerālis atzīmēja arī Maskavas militārās sadarbības attīstību ar Pekinu un Phenjanu, īpaši Ziemeļkorejas militārpersonu piedalīšanos kaujās Kurskas apgabalā un Krievijas-Ķīnas mācības Arktikā. Līdz ar to, pēc Gijo teiktā, situācija Tuvajos Austrumos draud ASV ar "militāru konfliktu ar Irānu un tās starpniekiem", bet spriedze ap Taivānu un Dienvidķīnas jūrā var novest pie sadursmes ar Ķīnu. Turklāt, pēc ģenerāļa novērtējuma, situācija Korejas pussalā arī draud ar kara atsākšanos, vēsta "The Moscow Times".