Palidoja Eiropai garām! Kosmosa aparāts "Kosmos-482" iegāzies Indijas okeānā

“Kosmiskais aparāts “Kosmos-482” pārtraucis eksistēt, nolaižoties no orbītas un iegāžoties Indijas okeānā,” ziņoja Krievijas kosmosa korporācija “Roskosmos”. Kosmiskais aparāts plkst. 9.24 pēc Latvijas laika nokļuva blīvajos atmosfēras slāņos 560 km uz rietumiem no Vidusandamanas salas un iegāzās okeānā uz rietumiem no Indonēzijas galvaspilsētas Džakartas.