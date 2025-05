Ēdienā varēja nodot vēstījumu: atklāts konklāva lielais noslēpums

2013. gadā, kad pāvesta vēlēšanas notika iepriekšējo reizi, Itālijas mediji rakstīja par to, ka daudzi kardināli ielūkojušies "Al Passetto di Borgo", ģimenes restorānā tikai 200 metru attālumā no Svētā Pētera katedrāles. Zināms, ka kardināls Donalds Viljams Virls tur pasūta lazanju, bet Frančesko Kokopalmerio (viens no 2013. gada favorītiem) dod priekšroku ceptiem kalmāriem.