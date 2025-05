Tramps: "Es neko nezinu par pāvesta attēlu"...

Intervijas laikā ASV prezidents apgalvoja, ka viņam ar šo attēlu nav nekāda sakara, vēsta “People”. “Es nezinu, no kurienes tas radies. Varbūt tas bija mākslīgais intelekts,” viņš prātoja. “Bet es par to neko nezinu. Es to ieraudzīju tikai vakar vakarā.” Turpinot, viņš piebilda: “Katoļiem tas ļoti patika. Mana sieva domāja, ka tas ir mīļi. Viņa teica: "Vai nav jauki?"" Melānija ir katoļticīgā. Viņa un ASV prezidents sestdien, 26. aprīlī, apmeklēja pāvesta Franciska bēres Romā, kas sakrita ar viņas 55. dzimšanas dienu.