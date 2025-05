Tramps apturējis finansējumu ASV sabiedriskajām raidorganizācijām

"Associated Press", kas ir viena no nozīmīgākajām ziņu aģentūrām pasaulē ar labu reputāciju ASV un ārvalstīs, tika izslēgta no Baltā nama preses dienesta par atteikšanos Meksikas līci saukt par "Amerikas līci", kā to bija pavēlējis Tramps. Baltais nams arī ir ierobežojis finansējumu ārvalstīs, jo īpaši valstīs, kur brīvi mediji ir grūti pieejami, nozīmīgajām radiostacijām "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība", "Radio Brīvā Āzija" un "Amerikas Balss".