Kādos gadījumos divu eiro monēta var būt vērta tūkstošiem eiro?

Vērtība: 154,95 eiro

Kāpēc eiro monētas no Vatikāna ir tik dārgas? Monētu kolekcionāri no visas pasaules Vatikāna 2 eiro monētas novērtē vairāku iemeslu dēļ. Klienti šīs monētas izvēlas retumam un reliģiskām asociācijām. Dažās monētās redzams Vatikāna pāvests Jānis Pāvils II, kurš ir viena no slavenākajām figūrām kristietības vēsturē. Šīs monētas ir diezgan populāras ASV tirgū. Tomēr retas monētas no Vatikāna jau ir plaši izplatītas.