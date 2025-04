Īlons Masks pametis Balto namu...

Masks oficiāli plāno atkāpties no savas DOGE lomas maijā. “Tesla” miljardieris ir saskāries ar kritiku par savu DOGE lomu. Saskaņā ar “The Washington Post”, Masks ir "noguris" no politikas. To, ka Masks nav bijis iecienīts sabiedrībā, liecina protesti dažādās pilsētās un neskaitāmie uzbrukumi “Tesla” automašīnām.