Eiropai būtu grūti savākt pat 25 000 karavīru, kurus nosūtīt miera uzturēšanai Ukrainā, vēsta medijs

“The Times” ziņo, ka Lielbritānija ir gatava piedāvāt līdz 10 000 karavīru. Arī Francija ir gatava nosūtīt no 5 000 līdz 10 000. Taču avoti vēsta, ka Igaunija un Somija ir paudušas bažas, ka spēku nosūtīšana uz ārzemēm varētu vājināt to pašu robežu aizsardzību, savukārt Polija, Spānija un Itālija ir paziņojušas, ka karavīrus nesūtīs. Cits avots piebilda, ka Somija un Vācija kopumā iebilst pret sauszemes spēku nosūtīšanu, lai gan Vācija to nav pilnībā izslēgusi.