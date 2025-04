Trampa simts valdīšanas dienas: kas mainījies ASV un pasaulē?

Gluži pretēji, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Baltajā namā saņēmis īsziņu no Trampa un viņa viceprezidenta Dž. D. Vensa par to, ka it kā izrādījies nepateicīgs. Militārā palīdzība Ukrainai tika apturēta. Bet nesen Tramps kritizēja Kijivu par to, ka tā pieturas pie Krimas atgriešanās pozīcijas Ukrainai tā vietā, lai atdotu to ienaidniekam miera sasniegšanas vārdā. Kara nomocītā Ukrainas tauta ar šoku reaģē uz to, kā izvērsusies tās galvenā atbalstītāja politika.

Tomēr ASV rietumu partneriem ir arī iemesls satraukumam. Tramps vairākkārt apšaubījis ASV un NATO attiecības. Viņš pat paziņoja, ka nepasargās no Putina uzbrukuma tās NATO dalībvalstis, kuras, viņaprāt, netērē pietiekami daudz līdzekļu aizsardzībai. Lai gan vēlāk viņš atteicās no saviem vārdiem, kļuva skaidrs, ka Eiropas valstis vairs nevar paļauties uz Ameriku.