Krievija negrasās nodot Zaporižjas atomelektrostacijas kontroli ASV, paziņo Lavrovs

Kā zināms, ASV vēlas pārskatīt derīgo izrakteņu vienošanās nosacījumus un iekļaut Krievijas okupēto Zaporižjas atomelektrostaciju plašākā ekonomiskā nolīgumā ar Ukrainu. Uz to Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka atomelektrostacijas juridiski pieder Ukrainas tautai un, ja ASV vēlas to atgūt no krieviem, tad tas ir atklāts jautājums, ko iespējams pārrunāt.