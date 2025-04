FOTO: pāvests Francisks guldīts zemes klēpī. Kāda ir tālākā lietu kārtība?

Līdz ar pāvesta apbedīšanu, katoļi visā pasaulē aizsākuši deviņu dienu sēras, kurā par godu pāvestam tiks rīkotas deviņas mises. Pēc sēru perioda beigām Kardinālu kolēģija, kas sastāv no katoļu baznīcas augstākajām amatpersonām, sanāks tā sauktajā konklāvā un izvēlēsies jaunu pāvestu. Lai gan pasaulē ir vairāk nekā 250 kardinālu no vairāk nekā 90 valstīm, konklāvā piedalīsies tikai aptuveni 135 kardinālu, no kuriem aptuveni 110 pēdējo 10 gadu laikā izraudzījās pats Francisks.