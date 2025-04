Kļičko: "Miera labad mums, iespējams, būs jāatsakās no daļas Ukrainas teritorijas"

Jautāts, vai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar viņu ir apspriedis kādas iespējamā izlīguma detaļas, Kļičko atbildēja tieši: "Nē. Prezidents Zelenskis to dara pats. Tas nav mans uzdevums," viņš norādīja. Kļičko ir viens no populārākajiem Ukrainas politiķiem, kas publiski norādījis, ka viņa valstij, miera labad, iespējams, būs jāatsakās no daļas savas teritorijas, kaut arī uz laiku.