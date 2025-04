24 gadus vecā aktrise Sofija Nīveida, kura kļuva slavena jaunībā, mežā atrasta mirusi: viņa bija stāvoklī

Nekrologā aktrisei teikts: "Sofija bija laipna un paļāvīga meitene. Bieži vien tas padarīja viņu viegli ievainojamu un ļāva citiem to izmantot. Viņa ir daudz rakstījusi un gleznojusi, un liela daļa no šīs daiļrades atspoguļo viņas iekšējo pasauli un sāpes, ko viņa ir piedzīvojusi. Daudzi viņas darbi un zīmējumi ir viņas cīņas un traumu karte. Pat ar šīm kartēm, diagnozēm un viņas pašas atklāsmēm, paši tuvākie, kā arī terapeiti, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki un citi, kas centušies viņai palīdzēt, ir satriekti par to, ka viņu pūliņi nav spējuši viņu izglābt [...] Viņa ne reizi vien ir teikusi, ka pati tiks galā, un noraidījusi ārstēšanu, kas, iespējams, varētu glābt viņas dzīvību. Sofija. Dzīve, kas pārtrūka pārāk agri. Lai tas nav velti. Lai mēs visi gūstam mācību no viņas īsās dzīves un kļūstam labāki. Jā, mums visiem ir jāaizstāv mūsu bērni un jābūt uzmanīgākiem."