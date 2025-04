Peskovs pastāsta, kāda nosacījuma izpilde acumirklī izbeigs karu Ukrainā

Tiesa, pēc Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā situācija radikāli mainījās Putinam par labu, pēc triju gadu pārtraukuma ASV uzsākot sarunas ar Krieviju, bet Trampa administrācijas amatpersonām pastāvīgi paziņojot, ka Ukrainai neizdosies atgūt Krievijas sagrābtās teritorijas un to neuzņems NATO. Šogad ANO Drošības padome pieņēma ASV ierosinātu rezolūciju par kara izbeigšanu Ukrainā, kurā Krievija nemaz netika nosaukta par agresori un netika pieprasīta okupantu izvākšanās no Ukrainas, savukārt ANO Ģenerālajā asamblejā ASV kopīgi ar Krieviju noraidīja tās agresiju nosodošo rezolūciju. Kopš tā laika Tramps cenšas visiem līdzekļiem piespiest Ukrainu pieņemt Krievijas nosacījumus, tostarp atsakoties no krievu okupantu sagrābtajām teritorijām.