"Tas ir teātris vienam skatītājam," ko saka par Putina "Lieldienu pamieru"

Analītiķi uzskata, ka īslaicīgais ierosinājums par uguns pārtraukšanu kļuvis par vieglu Putina diplomātisko uzvaru, kā arī mēģinājumu traucēt amerikāņu pusei izkļūt no konflikta, raksta "Wall Street Journal". Tāpat kā citi, laikraksts vērš uzmanību uz to, ka Krievijas prezidenta paziņojums izskanējis dienu pēc tam, kad Trampa administrācija piedraudējusi atteikties no saviem centieniem pārtraukt uguni.